В Ангарске впервые провели высокотехнологичную операцию на головном мозге. Это было вмешательство с минимальным повреждением тканей. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Иркутской области, аневризма головного мозга может привести к смерти или инвалидности. Если аневризма разорвется, это вызовет кровоизлияние в мозг.
— Такие сложные операции могут проводиться в нашем городе. Это повысит доступность медицинской помощи для жителей Ангарска и района, — подчеркнула главврач Ангарской городской больницы Ольга Кощина.
Суть методики в том, что под рентгеновским наблюдением, через прокол в артерии на бедре или руке, врачи вводят микрокатетер. Затем, используя специальный баллон, который временно блокирует кровоток, в полость аневризмы вводят микроспирали.