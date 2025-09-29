В Ангарске впервые провели высокотехнологичную операцию на головном мозге. Это было вмешательство с минимальным повреждением тканей. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Иркутской области, аневризма головного мозга может привести к смерти или инвалидности. Если аневризма разорвется, это вызовет кровоизлияние в мозг.