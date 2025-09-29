Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многофункциональная спортплощадка появится в Комсомольске-на-Амуре

Ее оснастят всем необходимым для игр в баскетбол, мини-футбол и волейбол, занятий на турниках и брусьях.

Уличную спортплощадку построят в парке Судостроителей в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Обновление спортивной инфраструктуры соответствует целям госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации города.

Территория, где появится площадка, располагается за тиром у Дома культуры Судостроителей. Ее оснастят всем необходимым для игр в баскетбол, мини-футбол и волейбол, занятий на турниках, брусьях, шведских стенках и уличных тренажерах.

Отмечается, что еще одна уличная спортплощадка появится возле школы № 27, а в начале сентября настоящий мини-стадион открылся у новых спортивных центров на проспекте Победы в Ленинском округе. Там установлены тренажеры, которые оснащены QR-кодами и подключены к интернету.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.