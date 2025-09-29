Ричмонд
На заседании Госсовета обсудили меры поддержки участников СВО

На заседании Госсовета рассмотрели более 40 предложений по поддержке бойцов СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Более 40 предложений по совершенствованию мер поддержки участников СВО рассмотрели на заседании комиссии Госсовета РФ, сообщил глава комиссии государственного совета по вопросам поддержки ветеранов СВО и членов их семей, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В понедельник состоялось заседание комиссии Госсовета России по вопросу улучшению мер поддержки участников специальной военной операции.

«Мы сегодня отработали более 40 предложений, которые должны лечь в основу поручений президента для совершенствования этих мер поддержки (ветеранов СВО и их семей — ред.), которые оказываются на разных уровнях», — сказал Бабушкин журналистам.

Президент России Владимир Путин 10 марта подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей. Комиссию возглавил губернатор Астраханской области Бабушкин.