На заседании Госсовета обсудили меры поддержки участников СВО

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Более 40 предложений по совершенствованию мер поддержки участников СВО рассмотрели на заседании комиссии Госсовета РФ, сообщил глава комиссии государственного совета по вопросам поддержки ветеранов СВО и членов их семей, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
В понедельник состоялось заседание комиссии Госсовета России по вопросу улучшению мер поддержки участников специальной военной операции.
«Мы сегодня отработали более 40 предложений, которые должны лечь в основу поручений президента для совершенствования этих мер поддержки (ветеранов СВО и их семей — ред.), которые оказываются на разных уровнях», — сказал Бабушкин журналистам.
Президент России Владимир Путин 10 марта подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей. Комиссию возглавил губернатор Астраханской области Бабушкин.