Родители погибших на СВО студентов высадили розы на аллее памяти в ДНР

Родители погибших на СВО студентов высадили розы у мемориального памятника в ДНР.

МАКЕЕВКА, 29 сен — РИА Новости. Родители погибших на СВО студентов высадили розы на аллее памяти у мемориала погибшим студентам и сотрудникам Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (ДонНАСА) — филиала Московского государственного строительного университета в Макеевке в Донецкой Народной Республике, рассказал РИА Новости директор академии Николай Зайченко.

Директор академии рассказал, что создание аллеи памяти началось с установки мемориального памятника, который посвящен студентам, сотрудникам, преподавателям, которые отдали свои жизни в ходе СВО, а также сотрудникам и студентам ДонНАСА, погибшим в рядах народного ополчения ДНР, начиная с 2014 года.

«Сегодня высаживаем розы (рядом с памятником — ред.)», — отметил Зайченко.

Мать одного из погибших студентов Светлана Кныр подчеркнула, что высаженные розы означают, что погибших помнят как героев, причем не только их родители, но и вся страна.

Памятник погибшим в ходе СВО студентам и сотрудникам ДонНАСА был открыт в этом году 8 сентября, в День освобождения Донбасса в Великой Отечественной войне. На плитах нанесена надпись «Вечная память героям» и 51 фамилия погибших в боях — 45 студентов и шесть сотрудников учебного заведения.