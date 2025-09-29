Родители погибших на СВО студентов высадили розы на аллее памяти в ДНР

Памятник погибшим в ходе СВО студентам и сотрудникам ДонНАСА был открыт в этом году 8 сентября, в День освобождения Донбасса в Великой Отечественной войне. На плитах нанесена надпись «Вечная память героям» и 51 фамилия погибших в боях — 45 студентов и шесть сотрудников учебного заведения.