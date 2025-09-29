Минфин предложил ограничить иноагентов в налоговых преференциях

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Министерство финансов предложило ограничить иностранных агентов в налоговых преференциях, установить для них единую ставку налога на доходы физических лиц в 30 процентов, следует из материалов на сайте ведомства.
«Также им будет недоступно получение налоговых вычетов на долгосрочные вложения (инвестиции), освобождение от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании», — уточнили там.
Такие предложения содержатся в подготовленном законопроекте, направленном на реализацию отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.
Сегодня правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026−2028 годы, Минфин предложил в нем несколько налоговых новшеств. Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.