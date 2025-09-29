Минфин предложил ограничить иноагентов в налоговых преференциях

Сегодня правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026−2028 годы, Минфин предложил в нем несколько налоговых новшеств. Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.