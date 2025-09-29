Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омск привезли масло, сделанное заводом-призраком

Специалисты предупреждают о некачественном продукте.

В Омской области обнаружили сливочное масло, произведённое из сырья с фантомной площадки. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Омской области.

Специалисты установили, что на предприятие ООО «Маслосыркомбинат-С» поступило около 3 тонн продукции от ООО «Молочный дом» (Хабаровский край). Площадка этого предприятия была признана фантомной.

Продукция была реализована индивидуальному предпринимателю Ваймеру Е. В., который переработал масло и выпустил фасованную продукцию в оборот. Часть товара была поставлена в государственные и муниципальные учреждения Омской области.

Чтобы предотвратить дальнейший оборот масла с нарушенной прослеживаемостью, Россельхознадзор оперативно аннулировал все подтверждающие документы и уведомил получателей о необходимости изъятия данной продукции из оборота.

Информация о данном инциденте была направлена в соответствующие надзорные и профильные органы региона.