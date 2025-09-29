В Омск привезли масло, сделанное заводом-призраком

В Омской области обнаружили сливочное масло, произведённое из сырья с фантомной площадки. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Омской области.
Специалисты установили, что на предприятие ООО «Маслосыркомбинат-С» поступило около 3 тонн продукции от ООО «Молочный дом» (Хабаровский край). Площадка этого предприятия была признана фантомной.
Продукция была реализована индивидуальному предпринимателю Ваймеру Е. В., который переработал масло и выпустил фасованную продукцию в оборот. Часть товара была поставлена в государственные и муниципальные учреждения Омской области.
Чтобы предотвратить дальнейший оборот масла с нарушенной прослеживаемостью, Россельхознадзор оперативно аннулировал все подтверждающие документы и уведомил получателей о необходимости изъятия данной продукции из оборота.
Информация о данном инциденте была направлена в соответствующие надзорные и профильные органы региона.