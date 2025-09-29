«В холке — 750 миллиметров». В Логойском районе жители деревни бьют тревогу из-за медведя, который приходит за медом

В Логойском районе жители деревни бьют тревогу из-за медведя, который приходит за медом. Подробности рассказали в эфире телеканала СТВ.
— Во вторник (речь идет про вторник 23 сентября. — Ред.) утром, как обычно, я поднимаюсь, делаю обход своего имения. Подошел, глянул на пчел, смотрю: у меня один улей лежит. Подошел ближе, смотрю: дальше рамки порванные лежат, — рассказывает житель деревни Селище Анатолий Вайда.
Мужчина добавляет, что все собрал и поставил, однако в среду все повторилось. Белорус подчеркивает: сразу понял, что в гости заглядывает медведь и запасается едой на зиму. Анатолий был уверен, что косолапый вернется и решил установить датчик света и радио.
— Он собрал рамки, ушел туда, дальше, подсветка потухла. Под эту музыку он доставал рамочки с медом и поедал, — рассказывает мужчина.
В Логойском районе медведь зачастил в одну из деревень за медом. Фото: ctv.by.
Кроме того, от визита хищника пострадала пасека еще одного жителя деревни — Сергея Конькова.
— Не знаю, как он в полный рост, но, как говорят, в холке — 750 миллиметров, — заявил мужчина.
Ранее мы писали, что в Заславле жильцы многоэтажки бьют тревогу из-за 200 крыс, которые живут у соседа: «Спать порой просто невозможно».
Тем временем яркий метеороид был замечен в небе над Беларусью: «Пролетел практически над Солигорском».