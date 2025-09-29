Завод в Ростовской области получил 93 млн рублей на расширение производства

Предприятие, которое изначально создавалось для импортозамещения в железнодорожной отрасли, направит деньги на расширение производства. Речь идет об увеличении мощности по выпуску зубчатых колес для подвижного состава. Общий объем инвестиций в этот проект превысит 200 млн рублей. Завод сможет нарастить выпуск зубчатых колес для локомотивных редукторов до 5 тысяч штук в год.