Завод в Ростовской области получил 93 млн рублей на расширение производства

Каменский завод транспортного машиностроения в Ростовской области получил льготный заем в 93 млн рублей. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Средства выделили в рамках программы «Проекты развития» регионального фонда развития промышленности. Годовая ставка составила 5%.
Предприятие, которое изначально создавалось для импортозамещения в железнодорожной отрасли, направит деньги на расширение производства. Речь идет об увеличении мощности по выпуску зубчатых колес для подвижного состава. Общий объем инвестиций в этот проект превысит 200 млн рублей. Завод сможет нарастить выпуск зубчатых колес для локомотивных редукторов до 5 тысяч штук в год.
Программа «Проекты развития» позволяет промышленным компаниям брать займы до 100 млн рублей на три года под 5% годовых. Эти средства предназначены для инвестиционных проектов.
— Фонд развития промышленности продолжает активную работу и остается одним из ключевых инструментов региональной поддержки донских предприятий, — отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин.
На сегодняшний день Каменский завод транспортного машиностроения уже сертифицировал и наладил серийный выпуск более 40 видов продукции.
