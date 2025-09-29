В МВД рассказали о мошеннической схеме с якобы подтверждением переводов

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Мошенники рассылают смс под видом уведомлений от антифрод-системы, в которых говорится, что для перевода средств необходимо подтверждение получателя и встречный запрос, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.