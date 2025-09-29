В МВД рассказали о мошеннической схеме с якобы подтверждением переводов

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Мошенники рассылают смс под видом уведомлений от антифрод-системы, в которых говорится, что для перевода средств необходимо подтверждение получателя и встречный запрос, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Киберполицейские показали текст сообщений, которые рассылают мошенники в подобной схеме. Согласно нему, аферисты убеждают, что «для перевода денежных средств необходимо подтверждение получателя», для этого нужно запросить «встречный перевод в размере 49 990 рублей».
Правоохранители перевели это сообщение на «русский язык» и рассказали, что оно значит на самом деле.
«Мы придумали новый термин и несуществующую процедуру. Теперь переведите нам 49 990 рублей, чтобы мы их украли», — поясняют полицейские.
Полицейские призывают быть бдительными, мошенники специально просят в переводах не «круглые» суммы, чтобы не было подозрений.