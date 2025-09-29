Ричмонд
В Омске распространяется фейк о смертельных прививках для пенсионеров

В сети появились сообщения о якобы смертельных прививках, которые медики делают пенсионерам на дому. Минздрав Омской области опроверг слухи.

Источник: Om1 Омск

В Омске через мессенджеры и каналы начали распространяться тревожные сообщения о том, что медицинские работники якобы ходят по квартирам и делают прививки пенсионерам. По версии неизвестных источников, такие прививки якобы приводят к смерти через 1−2 дня. Аналогичные слухи были зафиксированы и в других регионах России.

Министерство здравоохранения Омской области оперативно прокомментировало ситуацию, отметив, что вся информация является ложной. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники омских лечебных учреждений не проводят поквартирные обходы с целью вакцинации. Прививки проводятся только в медицинских учреждениях, и никакие сотрудники здравоохранения не имеют права приходить домой для этой процедуры.

«Если к вам или к вашим близким пришли люди, представляющиеся медицинскими работниками, не подтвержденными соответствующими документами, немедленно обратитесь в правоохранительные органы», — отметили в региональном Минздраве.

Минздрав призывает граждан не доверять сомнительным сообщениям и получать информацию только из официальных источников.