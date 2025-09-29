Ричмонд
23 детсада и 15 школ построили в Нижнем Новгороде за пять лет

Благодаря этому удалось решить проблему очередности в дошкольные учреждения.

Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

За последние пять лет в Нижнем Новгороде построили 23 детских сада и 15 школ. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев на первом заседании городской думы, подводя итоги своей пятилетней работы на посту.

— За пять лет благодаря строительству 23 новых детских садов решен вопрос с обеспечением местами детей в возрасте от 1 до трех лет, — отметил Юрий Шалабаев. — Постепенно решается и проблема второй смены в школах. За пять лет было построено 15 новых школ.

По словам мэра города, все это школы нового формата. Они отличаются от прежних учреждений и архитектурой, и внутренним наполнением. Они оснащены самым современным оборудованием.

Одновременно с этим в школах Нижнего Новгорода была проведена модернизация пищеблоков. В них была внедрена комплексная система контроля за качеством питания.

Вместе с этим серьезно изменилась и система дополнительного образования в Нижнем Новгороде. Если раньше это были обычные кружки по интересам, то сейчас полноценные образовательные учреждения. Ведущим среди них стал реконструированный Дворец детского творчества, где сохранились все традиционные программы — от хореографии до изобразительного искусства.

— Сейчас мы открываем его филиал. В нем были сохранены традиционные программы и одновременно открылись новые, — отметил Юрий Шалабаев. — В учреждениях дополнительного образования действуют программы по кибернетике, мехатронике, радиоэлектроники, БПЛА и другие.

