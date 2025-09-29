В Санкт-Петербурге завершают благоустройство Купчинского сквера

Купчинский сквер на Белградской улице в Санкт-Петербурге готовится к открытию после обновления по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете по благоустройству Северной столицы.
Пространство получило современное наполнение: там появились детские и спортивные площадки, зона воркаута с теннисным столом, а также уютный уголок для тихого отдыха под навесом с качелями и скамейками. Особое внимание уделено озеленению — высажены новые деревья, кустарники и многолетние цветники. Для комфорта в вечернее время установлена система наружного освещения. Пешеходные дорожки — с современным покрытием.
В этом году по нацпроекту будет благоустроено более 50 общественных пространств в разных районах Санкт-Петербурга. Так, после обновления уже открыт для посетителей сквер Соловьева-Седого в Центральном районе. На его территории установлена новая детская площадка, малые архитектурные формы и уличная мебель, также высажены кустарники и деревья.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.