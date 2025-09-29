В Санкт-Петербурге завершают благоустройство Купчинского сквера

В этом году по нацпроекту будет благоустроено более 50 общественных пространств в разных районах Санкт-Петербурга. Так, после обновления уже открыт для посетителей сквер Соловьева-Седого в Центральном районе. На его территории установлена новая детская площадка, малые архитектурные формы и уличная мебель, также высажены кустарники и деревья.