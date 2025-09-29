В школе села Благословенного в ЕАО начался заключительный этап капремонта

В ходе работ установлены двери в учебные кабинеты, радиаторы отопления и электрощиты. В пищеблоке уложена настенная плитка, обустроено крыльцо при выходе из актового зала, сделана новая кровля. Специалисты укладывают брусчатку, устанавливают конструкции для монтажа потолка и возводят еще одно крыльцо с пандусом при главном входе. Завершить реконструкцию, по словам директора учреждения Любови Зюзьковой, планируют к 30 ноября этого года.