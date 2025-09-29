В школе села Благословенного в ЕАО начался заключительный этап капремонта

Капитальный ремонт школы имени Героя Советского Союза Г. Д. Лопатина в селе Благословенное Октябрьского района Еврейской автономной области (ЕАО) вышел на финальный этап, сообщили в районной администрации. Учреждение начали обновлять весной этого года по нацпроекту «Молодежь и дети».
В ходе работ установлены двери в учебные кабинеты, радиаторы отопления и электрощиты. В пищеблоке уложена настенная плитка, обустроено крыльцо при выходе из актового зала, сделана новая кровля. Специалисты укладывают брусчатку, устанавливают конструкции для монтажа потолка и возводят еще одно крыльцо с пандусом при главном входе. Завершить реконструкцию, по словам директора учреждения Любови Зюзьковой, планируют к 30 ноября этого года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.