26 тонн мяса, молока и кормов экспортировали из Ростовской области в Абхазию

В Ростовской области на экспорт отправили более 26 тонн товаров.

Источник: Комсомольская правда

С 15 по 19 сентября 2025 года в Ростовской области на экспорт в Абхазию оформили три партии продукции общим весом 26,4 тонны, сообщает управление Россельхознадзора.

— Экспорту подлежали: готовая молочная продукция (более 8 тонн), готовая мясная продукция (более 2 тонн) и корма для непродуктивных животных (более 15 тонн), — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Качество и безопасность товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений в части законности происхождения продукции не зафиксировали.

