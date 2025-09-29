Из-за конкурса парадных расчетов в Уфе перекроют центр города

Послезавтра, 1 октября, в Уфе пройдет смотр-конкурс на лучший парадный расчет среди профессиональных образовательных организаций. В связи с подготовкой и проведением мероприятия с 08:00 до 15:00 будет полностью перекрыто движение автотранспорта в районе Советской площади.
Как сообщает администрация города, ограничения затронут участок улицы Пушкина — от Ленина до Цюрупы, и участок улицы Советской — от Заки Валиди до Пушкина. В связи с этим изменится схема движения общественного транспорта.
Власти Уфы просят жителей и гостей города учитывать временные ограничения при планировании поездок.
