В башкирском селе Аскарово завершили строительство детского сада

«Ввод в эксплуатацию такого современного и важного социального объекта — это всегда большое событие для всего района. Реализация проекта — яркий пример успешной работы по повышению качества жизни и созданию комфортной среды для семей с детьми. Уверен, что новый детский сад “Хазина” станет для многих ребят любимым местом, где они будут гармонично развиваться, получать первые знания и навыки в атмосфере заботы и внимания», — отметил заместитель министра строительства и архитектуры Башкирии Владислав Сидоркин.