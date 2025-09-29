В башкирском селе Аскарово завершили строительство детского сада

Детский сад «Хазина» на 160 воспитанников построили в микрорайоне Восточный-1 села Аскарово Республики Башкортостан. Дошкольное учреждение возвели по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации Абзелиловского района, где расположен населенный пункт.
Детсад размещается в современном трехэтажном здании полилингвальной школы общей площадью свыше 2,6 тыс. кв. м. В учреждении обустроили светлые групповые и спальные помещения, музыкальный и спортивный залы, в порядок привели территорию для прогулок. Кроме того, для детей с особыми образовательными потребностями создали специализированные группы. В педагогический состав вошли квалифицированные воспитатели, педагог-психолог, логопед и музыкальный руководитель.
«Ввод в эксплуатацию такого современного и важного социального объекта — это всегда большое событие для всего района. Реализация проекта — яркий пример успешной работы по повышению качества жизни и созданию комфортной среды для семей с детьми. Уверен, что новый детский сад “Хазина” станет для многих ребят любимым местом, где они будут гармонично развиваться, получать первые знания и навыки в атмосфере заботы и внимания», — отметил заместитель министра строительства и архитектуры Башкирии Владислав Сидоркин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.