Глава Минобразования раскрыл количество учителей-пенсионеров в школах Беларуси

Минобразования назвало, сколько учителей-пенсионеров работает в школах Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Андрей Иванец раскрыл количество учителей-пенсионеров в школах Беларуси, передает БелТА.

— Количество учителей пенсионного возраста у нас находится в последние годы на невысоком стабильном показателе — порядка 11%, — уточнил глава Минобразования.

Андрей Иванец обратил внимание, что передача опыта — это важно. Вместе с тем он отметил, что в преподавании некоторых предметов сохраняются определенные проблемы.

— Мы говорим в первую очередь об учителях физики и математики. В региональном аспекте доля работающих педагогов пенсионного возраста по этим предметам несколько выше общего показателя, — пояснил министр образования.

Иванец акцентировал внимание на том, что для решения указанного вопроса с этого учебного года без экзаменов принимали на педагогические специальности выпускников инженерных классов.

— Полагаем, что эта траектория в последующем должна дать свой результат, и не просто по обеспечению педагогическими кадрами, а именно учителями физики, математики и информатики, — заметил Андрей Иванец.

Ранее Мингорисполком сказал, что самой возрастной работающей пенсионерке в Минске 96 лет.

Тем временем власти Минска сказали, когда школы заменят бумажные дневники электронными.

А еще мы узнали, когда включат отопление в Беларуси в 2025: что известно, даты, сроки.