Глава Минобразования раскрыл количество учителей-пенсионеров в школах Беларуси

Министр образования Андрей Иванец раскрыл количество учителей-пенсионеров в школах Беларуси, передает БелТА.
— Количество учителей пенсионного возраста у нас находится в последние годы на невысоком стабильном показателе — порядка 11%, — уточнил глава Минобразования.
Андрей Иванец обратил внимание, что передача опыта — это важно. Вместе с тем он отметил, что в преподавании некоторых предметов сохраняются определенные проблемы.
— Мы говорим в первую очередь об учителях физики и математики. В региональном аспекте доля работающих педагогов пенсионного возраста по этим предметам несколько выше общего показателя, — пояснил министр образования.
Иванец акцентировал внимание на том, что для решения указанного вопроса с этого учебного года без экзаменов принимали на педагогические специальности выпускников инженерных классов.
— Полагаем, что эта траектория в последующем должна дать свой результат, и не просто по обеспечению педагогическими кадрами, а именно учителями физики, математики и информатики, — заметил Андрей Иванец.
