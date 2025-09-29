Ричмонд
Стало известно, во сколько запустят сирены в Омске

Они зазвучат на улицах города 1 октября.

Источник: МЧС России по Омской области

Министерство региональной безопасности Омской области сообщает, что 1 октября состоится регулярная проверка работы систем оповещения в регионе. Цель мероприятия — поддержание систем в постоянной готовности и совершенствование алгоритмов передачи важной информации жителям области.

Проверка начнется в 10:35 и продлится до 10:45. В ходе мероприятия будут задействованы различные средства оповещения, включая электросирены и точки звукоусиления. Также будет проведен перехват телевизионных каналов первого мультиплекса цифрового телевидения на территории Омской области.

Запуск сирен запланирован с 10:35 до 10:40; С 10:43 до 10:44 планируется приостановка вещания телерадиоканалов первого мультиплекса для информирования населения о технической проверке систем оповещения.

Жителей города и области просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий в случае звуковых сигналов сирен.

Стоит отметить, что такие проверки проводятся дважды в год — в первую среду марта и октября по всей территории России.