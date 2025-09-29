Стало известно, во сколько запустят сирены в Омске

Проверка начнется в 10:35 и продлится до 10:45. В ходе мероприятия будут задействованы различные средства оповещения, включая электросирены и точки звукоусиления. Также будет проведен перехват телевизионных каналов первого мультиплекса цифрового телевидения на территории Омской области.