Стало известно, во сколько запустят сирены в Омске

Министерство региональной безопасности Омской области сообщает, что 1 октября состоится регулярная проверка работы систем оповещения в регионе. Цель мероприятия — поддержание систем в постоянной готовности и совершенствование алгоритмов передачи важной информации жителям области.
Проверка начнется в 10:35 и продлится до 10:45. В ходе мероприятия будут задействованы различные средства оповещения, включая электросирены и точки звукоусиления. Также будет проведен перехват телевизионных каналов первого мультиплекса цифрового телевидения на территории Омской области.
Запуск сирен запланирован с 10:35 до 10:40; С 10:43 до 10:44 планируется приостановка вещания телерадиоканалов первого мультиплекса для информирования населения о технической проверке систем оповещения.
Жителей города и области просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий в случае звуковых сигналов сирен.
Стоит отметить, что такие проверки проводятся дважды в год — в первую среду марта и октября по всей территории России.