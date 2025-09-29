Ричмонд
В небе над Омском заметили череду вертолетов

Предположительно, вертолеты совершали транзитный перелет.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 сентября, омичи массово сообщали о замеченных в небе над городом веренице вертолетов. Видеозаписи необычного события быстро распространились в социальных сетях.

По предварительной информации, воздушные суда могли следовать транзитом через регион и совершить посадку в омском аэропорту для дозаправки. Точные цели полета и принадлежность техники пока не уточняются.

Напомним, подобные транзитные остановки в Омске происходят регулярно. Так, в сентябре в аэропорту дозаправлялся Ан-24/26 с необычной ливреей, летевший из Ульяновска в Красноярск после покраски. А уже 1 октября в Омске ожидается посадка еще одного транзитного судна.

Некоторые омичи также предположили, что в Омске могут проходить учения с привлечением аэрогруппировки.

Ранее мы писали, в Омской области опять наблюдали северное сияние.