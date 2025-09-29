МЭИ представил систему для раннего обнаружения сердечных заболеваний

Главным преимуществом системы ученые называют двухканальный анализ: лазер фиксирует физические характеристики сердечной мышцы, а вейвлет-преобразование электрокардиограмм «разбивает» сигнал на отдельные временные отрезки, позволяя понять, как ведет себя каждый участок сердца в разные моменты времени. Такое сочетание дает более полную картину состояния органа и повышает точность диагностики.