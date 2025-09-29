Новые трамвайные остановки появятся на Мичурина в Красноярске

В Красноярске на улице Мичурина началось строительство новых трамвайных остановок. Об этом рассказали в УДИБ.
Новые остановки появятся в районе кинотеатра «Мечта» и Учкомбината — по две платформы в каждую сторону движения.
Как отметили в ведомстве, местные жители давно жаловались, что при выходе из вагона они оказывались на дороге. Автомобилисты не всегда пропускали пешеходов, что создавало высокий риск ДТП.
Для решения этой проблемы был разработан специальный проект. На участках остановок проезжую часть пришлось сузить с трех полос до двух. По мнению дорожников, это не создаст серьезных затруднений для движения, так как перед кольцевой развязкой дорога и так имеет две полосы.
Завершить строительство планируется до конца дорожно-ремонтного сезона. Водителей просят быть внимательными, так как на время работ движение по одной из полос ограничено.