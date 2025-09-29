После отставки омского министра природы ушла и замминистра Мария Романюк

Заместитель областного министра природных ресурсов и экологии Мария Романюк ушла в отставку по собственному желанию. Произошло это в конце прошлой рабочей недели, 26 сентября.
Изначально об отставке сообщили СМИ, «КП Омск» получила подтверждение об этом в пресс-службе минприроды. Причем с уточнением даты — пятницы, 26 сентября.
В министерстве Романюк курировала обращение с мусором. Замом министра она стала в августе 2024 года, в августе текущего ей продлили контракт на один год.
Напомним, что недавно уволилась и сама министр Татьяна Хавронина. Там причиной увольнения называли переезд.
В итоге сейчас из руководства минприроды все так же остались работать лишь первый замминистра Вадим Матвеев и замминистра Александр Володев. Вакансиями являются ныне посты министра и двух замов.
Ранее также мы писали, что в областном минтрансе на один год продлили контракты двум замам министра, Дмитрию Пестрякову и Игорю Кожухову.