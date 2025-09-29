Ричмонд
В Самарской области осенний призыв стартует 1 октября

В Самарской области объявили дату начала осеннего призыва.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области, по традиции, осенний призыв стартует 1 октября. Соответствующий документ опубликовали на сайте областного правительства.

Также в регионе определили список больниц и поликлиник, в которых призывники смогут проверить свое состояние здоровья. В список попали: областная клиническая больница им. Середавина, диспансер им. Полякова, областная психиатрическая больница, больница им. Ерошевского, кожно-венерологический диспансер, областной наркологический диспансер, городская больница № 10 и др.

Призыв в ряды Вооруженных сил России стартует в октябре и завершится до 31 декабря. В этом году призывников ждет сразу несколько изменений, в числе которых перенос повестки на следующий период призывной кампании и электронные оповещения.