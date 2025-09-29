Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очищены 34 гектара пляжей Анапы

В Анапе продолжается очистка пляжей от нефтепродуктов. Как сообщили на общегородском планерном совещании под председательством временно исполняющей полномочия мэра Светланы Балаевой, за лето в рамках муниципального контракта обработаны участки общей площадью 34 га и протяженностью около 6 км.

Новый контракт, заключенный 11 сентября, предусматривает работы еще на 35 га и 8,2 км побережья, передает пресс-служба городской администрации.

По данным директора предприятия «Курорты Анапы» Николая Заливина, очистка уже проведена на участке от пляжа «Фея-2» до «Тортуги» в Витязево. В настоящее время работы ведутся от причала технополиса «Эра» до пляжа «Ривьера».

Механизированная очистка предусматривает выравнивание верхнего слоя песка, просеивание для удаления крупных и мелких фракций нефтепродуктов, а также обработку плугом для подъема залежей с глубины.

«Ежедневно задействовано девять транспортных средств и 11 единиц прицепного пляжеуборочного оборудования, 10 работников ООО “Курорты Анапы”. Работы проводятся с 6 утра. Завершить их планируется до конца года», — рассказали в мэрии.

В ходе совещания в администрации также рассмотрели работу «Социального патруля». За месяц его работы с детьми и родителями провели около 800 профилактических бесед. В августе по расписке родителям был передан 61 ребенок, сотрудникам полиции — 16. Улучшились показатели статистики: снизилось количество совершивших преступления подростков. Также в целом стало меньше правонарушений, совершенных несовершеннолетними.