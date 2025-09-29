Очищены 34 гектара пляжей Анапы

В ходе совещания в администрации также рассмотрели работу «Социального патруля». За месяц его работы с детьми и родителями провели около 800 профилактических бесед. В августе по расписке родителям был передан 61 ребенок, сотрудникам полиции — 16. Улучшились показатели статистики: снизилось количество совершивших преступления подростков. Также в целом стало меньше правонарушений, совершенных несовершеннолетними.