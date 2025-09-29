В Челябинске почти тысяча самозанятых смогут получать пенсию

Размер страхового взноса для самозанятых рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2025 году минимальный размер добровольного страхового взноса составляет 59 241,6 рубля, максимальный — 473 932,8 рубля. При этом, если период добровольных правоотношений меньше календарного года, то сумма страховых взносов определяется соответственно продолжительности периода регистрации в качестве плательщика. Платёж может вноситься как единовременно, так и частями в течение года. В полном объеме взносы за этот год следует перечислить не позднее 31 декабря 2025 года.