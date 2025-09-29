В Челябинске почти тысяча самозанятых смогут получать пенсию

Самозанятые, применяющие специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», освобождены от выплат обязательных пенсионных взносов. Однако они могут вносить деньги добровольно, накапливая пенсионные коэффициенты и трудовой стаж. Об этом сообщает Отделение СФР по Челябинской области.
С начала года 889 самозанятых уже направили страховые взносы на формирование будущей пенсии. Общая сумма перечислений составила более 28 миллионов рублей.
Чтобы начать формировать будущую пенсию, самозанятому необходимо зарегистрироваться в качестве плательщика добровольных взносов в региональном Отделении СФР. Заявление можно подать дистанционно через портал госуслуг или мобильное приложение «Мой налог», а также лично в любой клиентской службе Отделения СФР.
Размер страхового взноса для самозанятых рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2025 году минимальный размер добровольного страхового взноса составляет 59 241,6 рубля, максимальный — 473 932,8 рубля. При этом, если период добровольных правоотношений меньше календарного года, то сумма страховых взносов определяется соответственно продолжительности периода регистрации в качестве плательщика. Платёж может вноситься как единовременно, так и частями в течение года. В полном объеме взносы за этот год следует перечислить не позднее 31 декабря 2025 года.
Минимальный годовой взнос обеспечит формирование 0,975 пенсионного коэффициента, максимальный даст 7,799 коэффициента. Чем выше размер взносов, тем больше будущий размер пенсии, так как итоговый размер страховой пенсии по старости зависит от количества накопленных пенсионных коэффициентов.
Для формирования одного года страхового стажа необходимо быть зарегистрированным в качестве плательщика взносов в период с 1 января по 31 декабря и перечислить не меньше минимально установленного взноса. При этом, если период добровольных правоотношений меньше, то стаж и коэффициенты будут рассчитаны пропорционально.
Взносы учитываются автоматически, поэтому документы, подтверждающие платежи, представлять СФР не нужно. Накопленные пенсионные коэффициенты и стаж самозанятых за 2025 год будут отражены в выписке лицевого счета в следующем году — до 1 марта 2026 года.
На страховую пенсию по старости имеют право граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, накопившие не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Если человек не сумел заработать указанный минимум, он теряет право на страховую пенсию по старости. В этом случае может быть оформлена социальная пенсия, которая назначается на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста.