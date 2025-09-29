В школах Южного Урала введут уроки для ознакомления детей об опасности ВИЧ

«Пока что мы набираемся опыта в таких мероприятиях. После получения лицензии Центром СПИДа» будет активно и по графику проводить мероприятия по муниципальным образованиям Челябинской области«, — анонсировала Ксения Пайко, и. о. заведующего отделением профилактики ГБУЗ “Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями”.