В школах Южного Урала введут уроки для ознакомления детей об опасности ВИЧ

В Челябинской области разработана специальная образовательная программа, направленная на профилактику распространения опасных инфекционных заболеваний среди подрастающего поколения. Создателями инновационного проекта являются эксперты Министерства образования и науки Челябинской области, Областного центра борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями при поддержке специалистов Благотворительного фонда «Источник надежды».
В рамках нового проекта в школах региона организуют классные часы или дополнительные уроки, где детям и подросткам расскажут об опасности ВИЧ-инфекции и СПИДа через игровые практики и интерактивные развлечения — такой формат подачи информации лучше воспринимается школьниками и легче запоминается.
«Мы ходили, проводили точечные, разовые акции, но здесь нужен системный подход. Чтобы систему запустить, мы верим, нужно работать с преподавателями, социальными работниками, психологами», — объяснил директор Благотворительного Фонда «Источник Надежды» Алексей Тананин.
Проводить занятия будут школьные психологи или социальные работники после прохождения обучающего курса и изучения эффективных методов взаимодействия с молодежью.
Сейчас проект находится на этапе согласования, но первые тестовые уроки с успехом уже провели в Сосновском районе, а в ближайшее время занятия состоятся в Верхнем Уфалее.
«Пока что мы набираемся опыта в таких мероприятиях. После получения лицензии Центром СПИДа» будет активно и по графику проводить мероприятия по муниципальным образованиям Челябинской области«, — анонсировала Ксения Пайко, и. о. заведующего отделением профилактики ГБУЗ “Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями”.