Совет ЕС вслед за «евротройкой» активировал санкции против Ирана

Совет Европейского союза второй раз ввел ограничения в отношении Ирана. Причина возобновления санкций — деятельность Исламской республики по распространению ядерного оружия.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Решение об активации антииранских санкций первоначально приняла «евротройка» — Великобритания, Франция и ФРГ. Эти страны объявили об активации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который предусматривал повторное введение ограничений в отношении Ирана, если он не будет соблюдать ряд условий ядерной сделки, пишут «Ведомости».

Совет безопасности ООН также одобрил возобновление санкций, которые по общему плану, принятому в июле 2015 года, должны были быть окончательно отменены 18 октября 2025 года, если бы действия Ирана не сочли нарушениями.

Совет ЕС применил механизм «отката» и также вновь ввел рестрикции в отношении Ирана. Заявление о введении санкций размещено на сайте Евросоюза.

Какие санкции ввдены в отношении Ирана:

  • Запрет на въезд в ЕС ряда физлиц, заморозка активов.
  • Экономические и финансовые санкции, затрагивающие торговые, финансовые и транспортные сферы.
  • Ограничение на поставки в Иран любых предметов, материалов, технологий, которые способны помочь республике осуществлять обогащение урана и разрабатывать баллистические ракеты.
  • Эмбарго на закупку у Ирана любых энергоресурсов — нефти, газа, продуктов нефтехимии и переработки.
  • Запрет на продажу Ирану оборудования для развития энергетического сектора, поставок золота и драгметаллов, военно-морского снаряжения и программного обеспечения.

Кроме того, санкции закрывают доступ в европейские аэропорты иранских грузовых самолетов.

Напомним, ООН реанимировал антииранские санкции 28 сентября. Механизм был запущен «евротройкой». Эти страны считают, что Исламская республика «упорно и существенно» не выполняла свои обязательства по ядерной сделке. Россия и КНР выступили против активации санкций, но в итоге Совбез отклонил российско-китайское обращение.

