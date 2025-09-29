Совет ЕС вслед за «евротройкой» активировал санкции против Ирана

Решение об активации антииранских санкций первоначально приняла «евротройка» — Великобритания, Франция и ФРГ. Эти страны объявили об активации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который предусматривал повторное введение ограничений в отношении Ирана, если он не будет соблюдать ряд условий ядерной сделки, пишут «Ведомости».
Совет безопасности ООН также одобрил возобновление санкций, которые по общему плану, принятому в июле 2015 года, должны были быть окончательно отменены 18 октября 2025 года, если бы действия Ирана не сочли нарушениями.
Какие санкции ввдены в отношении Ирана:
- Запрет на въезд в ЕС ряда физлиц, заморозка активов.
- Экономические и финансовые санкции, затрагивающие торговые, финансовые и транспортные сферы.
- Ограничение на поставки в Иран любых предметов, материалов, технологий, которые способны помочь республике осуществлять обогащение урана и разрабатывать баллистические ракеты.
- Эмбарго на закупку у Ирана любых энергоресурсов — нефти, газа, продуктов нефтехимии и переработки.
- Запрет на продажу Ирану оборудования для развития энергетического сектора, поставок золота и драгметаллов, военно-морского снаряжения и программного обеспечения.
Кроме того, санкции закрывают доступ в европейские аэропорты иранских грузовых самолетов.
Напомним, ООН реанимировал антииранские санкции 28 сентября. Механизм был запущен «евротройкой». Эти страны считают, что Исламская республика «упорно и существенно» не выполняла свои обязательства по ядерной сделке. Россия и КНР выступили против активации санкций, но в итоге Совбез отклонил российско-китайское обращение.