В Самаре проверили ход благоустройства общественных пространств

«В этом году мы с жителями подали на “Народный бюджет Самарской области” пять заявок, и все они были одобрены. Помимо сквера, это четыре двора: на Киевской, 10 и Карла Маркса, 122 делаем хоккейную площадку “Арена звезд”, по ул. Авроры, 68 — парковку, а во дворах по пр. Карла Маркса, 55 и ул. Красноармейской, 74 восстанавливаем покрытия тротуаров и проездов. Чтобы преображать район и дальше, уже готовим заявки и обсуждаем необходимые виды работ для участия в конкурсном отборе следующего года», — отметил глава Железнодорожного района Самары Вадим Тюнин.