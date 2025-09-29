В Красноярске проходит фестиваль для жителей старшего поколения

Особое внимание уделено творчеству. 9 октября в ДК 1 Мая пройдёт конкурс патриотической песни «Родина», посвящённый 80-летию Победы. Принять участие могут красноярцы старше 55 лет, заявки принимаются до 3 октября. Завершит фестиваль концерт «Тёплая осень» — он пройдёт 25 ноября и соберёт гостей на мастер-классах и тематических площадках, а затем в большом зале.