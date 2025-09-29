Ричмонд
В Красноярске проходит фестиваль для жителей старшего поколения

Фестиваль «Краски зрелого возраста» продлится два месяца в Красноярске.

Источник: admkrsk.ru

В Красноярске открылся пятый фестиваль «Краски зрелого возраста», который собрал горожан старшего поколения. Об этом рассказали в администрации города.

Фестиваль продлится два месяца и подарит участникам насыщенную программу. В планах — тематические марафоны: праздничные, «ЗОЖ», «Добрые дела», «Все на экскурсию» и встречи по интересам. Уже состоялись первые мероприятия — ретровечер и концерт «Поём все вместе».

Особое внимание уделено творчеству. 9 октября в ДК 1 Мая пройдёт конкурс патриотической песни «Родина», посвящённый 80-летию Победы. Принять участие могут красноярцы старше 55 лет, заявки принимаются до 3 октября. Завершит фестиваль концерт «Тёплая осень» — он пройдёт 25 ноября и соберёт гостей на мастер-классах и тематических площадках, а затем в большом зале.

Организаторы готовят и спортивную часть: турниры по настольному теннису и шахматам пройдут в разных районах города.