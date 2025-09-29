Создание научной 3D-модели скелета трогонтериевого слона завершится в 2026 году

ПЕРМЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Создание детализированной научной 3D-модели скелета трогонтериевого слона, кости которого были обнаружены в Пермском крае в 2010 году, завершится в середине 2026 года. Об этом рассказала журналистам директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова.
Сейчас музей приступил к 3D-сканированию костей. Эта процедура необходима для создания научной 3D-модели скелета животного в полный рост, которая разместится в новом палеонтологическом музее «Пермский период».
«Как только завершились раскопки трогонтериевого слона в Оханском районе, мы сразу же говорили о том, что наша мечта — собрать слона в полный рост. И собрать можно разными способами. Один из вполне доступных способов, которые существуют в мировой музейной практике, — это изготовление 3D-модели животного с последующей ее печатью на 3D-принтере. Поскольку кости в разной степени сохранности, и нам, как музею, который работает уже многие годы с Палеонтологическим институтом Российской академии наук, также важно сохранить оригинальный палеонтологический материал с раскопок для последующего изучения. Мы приняли решение, что натуральные кости у нас останутся в музее для того, чтобы в любой момент мы могли осуществить быстрый и прямой доступ ученых для исследований. А вот копии с этих находок как раз позволят нам сделать модель слона. Поэтому мы сейчас на очень важном этапе нашей работы — это сканирование всех находок, которые мы привезли из Оханского района», — рассказала Вострикова, отметив, что оригинальные кости трогонтериевого слона будут также выставлены в экспозиционных залах.
По словам директора Пермского краеведческого музея, завершить работы, связанные с созданием 3D-модель скелета трогонтериевого слона в масштабе 1:1 планируется в середине 2026 года.
«Создание научной реконструкции, модели трогонтериевого слона входит в один большой проект, связанный со строительством музея “Пермский период” на территории Завода Шпагина. Это общий контракт, который мы планируем завершить в конце следующего года. Проект со слоном [завершится], мы полагаем, в середине 2026 года», — сказала Вострикова.
Как отмечал ранее старший научный сотрудник Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН (Москва), научный руководитель экспедиции Пермского краеведческого музея на местонахождении трогонтериевого слона Евгений Мащенко, в 3D-сканировании задействованы порядка 160 костей: ребра, позвонки, длинные кости, конечности, череп, нижняя челюсть, бивни и другие обнаруженные в Оханском районе фрагменты. Копия скелета древнего животного, которую планирует сделать Пермский краеведческий музей, будет в масштабе 1:1, а это порядка 3,5 м в высоту и около семи-восьми м в длину, если считать от края бивней до кончика хвоста.
О раскопках трогонтериевого слона в Прикамье.
Кости трогонтериевого слона были обнаружены в Оханском районе Пермского края в 2010 году, их заметили местные рыбаки, когда на обрушившемся берегу реки Камы показалась часть бивня животного. Системные же работы на этом участке начались только в 2013 году, когда Пермский краеведческий музей получил лицензию на проведение раскопок, а основная масса находок была сделана в период с 2016 по 2019 год. Было установлено, что на местонахождении находился полный скелет одного трогонтериевого слона и часть скелета второго слона, а также части скелетов других древних животных: бизона, лошади, лося, сайгака и две кости шерстистого носорога.
Трогонтериевый слон (Mammuthus trogontherii) — предок мамонта, обитавший на Земле приблизительно 1 млн 700 тыс. лет назад — 200 тыс. лет назад. Слон по размеру превосходил мамонта примерно в 1,5 раза. Другое название этого животного — степной мамонт.