Создание научной 3D-модели скелета трогонтериевого слона завершится в 2026 году

«Как только завершились раскопки трогонтериевого слона в Оханском районе, мы сразу же говорили о том, что наша мечта — собрать слона в полный рост. И собрать можно разными способами. Один из вполне доступных способов, которые существуют в мировой музейной практике, — это изготовление 3D-модели животного с последующей ее печатью на 3D-принтере. Поскольку кости в разной степени сохранности, и нам, как музею, который работает уже многие годы с Палеонтологическим институтом Российской академии наук, также важно сохранить оригинальный палеонтологический материал с раскопок для последующего изучения. Мы приняли решение, что натуральные кости у нас останутся в музее для того, чтобы в любой момент мы могли осуществить быстрый и прямой доступ ученых для исследований. А вот копии с этих находок как раз позволят нам сделать модель слона. Поэтому мы сейчас на очень важном этапе нашей работы — это сканирование всех находок, которые мы привезли из Оханского района», — рассказала Вострикова, отметив, что оригинальные кости трогонтериевого слона будут также выставлены в экспозиционных залах.