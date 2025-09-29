Ричмонд
«Его доброта и мудрость навсегда останутся в наших сердцах»: умер известный в Башкирии врач Сергей Иванов

В Башкирии умер главный врач ГКБ № 1 города Октябрьский Сергей Иванов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на 53-м году жизни скончался Сергей Иванов, возглавлявший с 2015 года городскую больницу № 1 города Октябрьский. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Как отметил министр, Сергей Петрович прилагал значительные усилия для повышения качества медицинской помощи в учреждении. Рахматуллин охарактеризовал его как настоящего профессионала, чьи знания и опыт служили надежной опорой для коллег и пациентов.

По словам главы Минздрава Башкирии, внимание к деталям и высокие стандарты качества работы были отличительными чертами Иванова. Особо Рахматуллин отмечает его дипломатичность и высокий уровень культуры, которые помогали создавать атмосферу доверия в коллективе.

Министр выразил соболезнования родным и близким Сергея Иванова, отметив, что его доброта и мудрость навсегда останутся в памяти коллег и пациентов.

