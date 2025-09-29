Ричмонд
Путин подписал закон о денонсации конвенции по предупреждению пыток

Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток, соответствующий документ размещен в понедельник на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее инициатива была внесена президентом на рассмотрение Госдумой.

Законом денонсируется Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени РФ в Страсбурге 28 февраля 1996 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Совет Европы блокирует работу России в Европейском комитете по предупреждению пыток, с декабря 2023 года не позволяя избрать нового члена комитета от РФ. Также, по его словам, обращения по вопросу обеспечения представительства России игнорируются, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества.

В заключении комитета Госдумы по международным делам подчеркивалось, что денонсация конвенции не снизит уровень гарантий в области предупреждения пыток в РФ.

