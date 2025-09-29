Ричмонд
ЛЭТИ и «Росэнергоатом» будут готовить кадры для атомной отрасли

Соглашения о партнерстве подписали ректор вуза Виктор Шелудько и первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям компании Джумбери Ткебучава.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и АО «Концерн Росэнергоатом» в рамках подписанного соглашения о партнерстве займутся подготовкой инженерных кадров для отечественной атомной отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Соглашение предусматривает развитие всестороннего сотрудничества путем объединения усилий сторон по кадровому, технологическому и научному направлениям для обеспечения роста уровня подготовки востребованных специалистов и достижения научно-технологического лидерства в атомной отрасли», — указали в пресс-службе.

Соглашения о партнерстве между АО «Концерн Росэнергоатом» и СПбГЭТУ «ЛЭТИ» подписали ректор вуза Виктор Шелудько и первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям компании Джумбери Ткебучава. Подписание состоялось в присутствии заместителя генерального директора по персоналу госкорпорации «Росатом» Татьяны Терентьевой.

«Госкорпорация “Росатом” является одним из ключевых стратегических партнеров нашего университета. Сегодня мы подписали соглашение между ЛЭТИ и концерном “Росэнергоатом” о подготовке кадров и реализации совместных технологических проектов», — приводятся слова ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Виктора Шелудько.

По словам ректора, в настоящий момент вместе с концерном осуществляется работа в сфере автоматизированных систем управления технологическими процессами для атомных станций. Как напомнили в пресс-службе, с 2024 года СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и АО «Концерн Росэнергоатом» активно развивают сотрудничество в этой области. Уже достигнуты значительные результаты в создании образовательных программ для подготовки кадров и профессионального обучения персонала АСУ ТП, а также в получении профессиональной общественной аккредитации. Студенты принимают участие в конкурсах научных работ и отраслевых чемпионатах REASkills и AtomSkills, а также проходят профориентационные мероприятия, включая технические туры на атомные станции.

«Поддержка образования и подготовка кадров — приоритет концерна. Работа с профильными вузами обеспечивает подготовку будущих специалистов для атомной энергетики», — указал Ткебучава.