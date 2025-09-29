ЛЭТИ и «Росэнергоатом» будут готовить кадры для атомной отрасли

По словам ректора, в настоящий момент вместе с концерном осуществляется работа в сфере автоматизированных систем управления технологическими процессами для атомных станций. Как напомнили в пресс-службе, с 2024 года СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и АО «Концерн Росэнергоатом» активно развивают сотрудничество в этой области. Уже достигнуты значительные результаты в создании образовательных программ для подготовки кадров и профессионального обучения персонала АСУ ТП, а также в получении профессиональной общественной аккредитации. Студенты принимают участие в конкурсах научных работ и отраслевых чемпионатах REASkills и AtomSkills, а также проходят профориентационные мероприятия, включая технические туры на атомные станции.