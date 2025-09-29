Пуск тепла и акции для пенсионеров: какие события ждут жителей Казани на этой неделе

При этом он высказал пожелание, чтобы все сайты, анонсирующие мероприятия в общественных пространствах, работали по принципу одного окна. «У нас много различных сайтов, чтобы понять, где что происходит, нужно заходить в каждый. Нужно, чтобы жители сразу получали информацию о спортивных, социальных и культурных проектах», — подчеркнул руководитель исполкома Казани.