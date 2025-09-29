Пуск тепла и акции для пенсионеров: какие события ждут жителей Казани на этой неделе

«К пуску тепла готовы все 876 объектов социальной сферы».
В Казани сегодня, 29 сентября, стартовал отопительный сезон. Контролирующие органы подтвердили практически полную готовность к отопительному периоду, рассказал заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Искандер Гиниятуллин.
«На сегодня к пуску тепла готовы все 876 объектов социальной сферы, в том числе 655 объектов образования и 110 объектов здравоохранения», — сообщил он.
Гиниятуллин напомнил, что на прошлой неделе было заявлено о возможности досрочного пуска тепла. «И сегодня 285 социальных учреждений уже с теплом», — подчеркнул он.
Организована обратная связь с жителями по текущим и аварийным ситуациям. В частности, горожане могут подать заявку в системе «Открытая Казань», где размещен специальный баннер «Пуск тепла», а также по телефону (843) 236−41−23.
Заявку можно подать также через кол-центр мэрии столицы Татарстана по телефону (843) 222−7−222. Линии связи работают с 8 до 20 часов. В ночное время заявки принимаются роботом.
Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров добавил, что на полную отладку тепловых режимов как у потребителей, так и у теплоснабжающих организаций потребуется определенное время — от двух до трех недель.
«Сами понимаете, что пуск тепла — это не тумблер, который включили и стало тепло, а целый процесс, который необходимо налаживать. Поэтому в период пуска тепла очень важна обратная связь с горожанами. Прошу в усиленном режиме поработать со всеми каналами обратной связи. Число обращений по теплу сейчас подскочит. И важно, чтобы все специалисты, ответственные за пуск тепла, с повышенной интенсивностью отработали, оперативно реагируя на сигналы жителей, предприятий и учреждений», — заявил он.
Четыре организации не подготовили дома к зиме в установленный срок.
В течение лета теплосетевые компании провели реконструкцию 33 км сетей отопления и горячего водоснабжения. А за последние три года было отремонтировано около 110 км тепловых сетей, что составляет более 15% от общей протяженности, сказал Гиниятуллин.
Он добавил, что «Татэнерго» продолжает строительство магистрального тепловода № 5 от Казанской ТЭЦ-1 до котельной «Горки». В этом году построено 940 метров трассы.
«Тепловод обеспечит теплом почти 2 млн кв. метров жилья, возводимого в районе улиц Аделя Кутуя, Даурской и Родины, более 30 социальных учреждений, коммерческих организаций», — отметил заместитель руководителя исполкома Казани.
Он также назвал отстающие организации, которые не обеспечили в установленный регламентом срок, 15 сентября, подготовку своих домов к зиме. В их число попали ТСЖ «Батыршина-28», жилищно-строительный кооператив «Заря-31», товарищества собственников недвижимости «Фучика 84» и «Адоратского».
«Не были вовремя проведены промывка, опрессовка тепловых сетей, не была установлена тепловая изоляция. С опозданием были выявлены свищи и протечки в трубах, устранение которых продолжалось и в эти выходные. Это говорит о безответственном и халатном отношении руководителей этих организаций к своим обязанностям», — констатировал Гиниятуллин.
По его словам, информация об этих организациях-нарушителях была передана в Госжилинспекцию и прокуратуру для принятия мер.
На сегодня просроченная задолженность крупных управляющих организаций за поставленную тепловую энергию перед «Татэнерго» отсутствует, а перед «Казэнерго» составляет 12 млн рублей. «За сентябрь она сократилась на треть», — сообщил заместитель руководителя исполкома.
За нарушение новых правил обращения с ТКО предусмотрены штрафы.
В сентябре начали действовать новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства РФ. Разъяснил нововведения генеральный директор Управляющей компании «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Евгений Чекашов.
«Под запрет складирования в контейнерах и на контейнерных площадках попадают ветки, скощенная трава, строительный мусор, кроме мелкого от текущего ремонта, а также батарейки, лампы, медицинские отходы», — рассказал он.
За нарушение предусмотрены штрафы: для физлиц — от 2 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. рублей. Выявлять и составлять протоколы об административных правонарушениях будут сотрудники полиции и Минэкологии РТ.
«Ввоз этих отходов на полигоны ТКО также запрещен. Поэтому важная задача — донести до жителей легальные пути утилизации», — подчеркнул Чекашов.
Он уточнил, что строительные отходы можно вывезти, заказав контейнеры у лицензированных компаний. Растительные отходы в частном секторе, по его словам, рекомендуется компостировать или пропускать через измельчитель. В многоквартирных домах за их вывоз отвечают управляющие компании или подрядчики. «Вывоз также можно заказать у лицензированной компании», — заметил Чекашов.
Автопокрышки бесплатно принимают в специализированных «Точках сбора» по ул. Васильченко, 6 и ул. Родины, 45. Старые шины также принимают на некоторых АЗС и шиномонтажах.
Опасные отходы (люминесцентные и светодиодные лампы, ртутные градусники, батарейки) нужно размещать только в специальных оранжевых контейнерах, установленных по городу. «Актуальный список — на официальном сайте мэрии Казани», — сообщил директор управляющей компании.
В Казани пройдут мероприятия, посвященные Дню пожилого человека.
1 октября стартует Декада пожилых людей. Для горожан пенсионного возраста пройдут благотворительные акции, будет организована социально-бытовая поддержка и психологическая помощь, сообщила начальник Управления социальной политики Аппарата исполкома столицы Татарстана Ирина Смирнова.
«Врачи организуют комплексный медицинский осмотр пациентов пожилого возраста в поликлиниках города и посетят тех, кто нуждается в уходе на дому. В медицинских учреждениях также пройдут дни открытых дверей», — сказала она.
Во всех районах города пройдут праздничные концерты, посвященные Международному дню пожилого человека. В частности, 1 октября такое мероприятие состоится в Культурном центре «Сайдаш», 2 октября — в Культурно-досуговом комплексе имени Ленина и Культурном центре «Чулпан», 7 октября — в Культурном центре «Московский».
Районные отделы надомного социального обслуживания в рамках акций «Квартира в порядок» и «Наполни социальный погребок» помогут пожилым людям подготовиться к зиме. Муниципальные музеи Казани с 1 по 10 октября предоставят пенсионерам бесплатный вход.
С 1 по 3 октября по предъявлению пенсионного удостоверения пожилые люди смогут бесплатно посетить Казанский зооботсад. А 30 сентября Центр психологической помощи «Доверие» организует день открытых дверей.
Для всех пожилых людей 1 октября бесплатно будут работать пять городских бань. Это баня № 5 по ул. 1 Мая, 5; баня № 10 по ул. 2-я Юго-Западная, 30; баня в поселке Левченко по ул. Ютазинская, 2; баня № 9 по ул. Центрально-Мариупольская, 49 и баня № 3 по ул. Большая Красная, 34/16.
Для того чтобы воспользоваться их услугами, необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение или справку с печатью из Пенсионного фонда. «Справку можно заранее заказать в Пенсионном фонде РТ по месту жительства либо позвонить на горячую линию 8−800−100−00−01 и узнать подробности о получении документов», — уточнила начальник управления.
Кроме того, 1 октября в Управлении центра занятости Казани по Кировскому и Московскому районам состоится ярмарка вакансий, а в Советском районе — День работодателя. Ярмарки будут организованы 7 октября в Управлении Вахитовского и Приволжского районов, 9 октября — в Управлении по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам.
«За 15 лет площадь парков в городе выросла в пять раз — на 500 гектаров».
В Казани завершилась летняя программа в общественных пространствах города, рассказала директор Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.
По ее словам, всего с мая по сентябрь в городских парках прошло более 2,2 тыс. событий, их посетили около 1,5 млн человек. «Это рекордный результат для парков Казани», — подчеркнула она.
Кроме того, увеличилась площадь благоустроенных парков. Так, 1 июня у нового театра Камала открылась детская площадка с самой большой игровой водной зоной в Татарстане. А в День города и республики открылась новая очередь бульвара по ул. Серова. Она включает общественный огород, водную детскую площадку, экопавильон и другие функциональные зоны.
«Сейчас в управлении дирекции находится 38 парков. За пять лет их количество увеличилось на 13», — отметила Латыпова.
Она добавила, что активность в общественных пространствах не приостанавливается. В павильонах на территориях парков резиденты и сообщества продолжат проводить занятия для всех желающих. А скоро Дирекция парков и скверов анонсирует зимнюю программу.
«За 15 лет площадь парков в городе выросла в пять раз — на 500 гектаров. Наша работа, которую мы проводили все эти годы, начинает приносить результаты», — констатировал Гафаров.
При этом он высказал пожелание, чтобы все сайты, анонсирующие мероприятия в общественных пространствах, работали по принципу одного окна. «У нас много различных сайтов, чтобы понять, где что происходит, нужно заходить в каждый. Нужно, чтобы жители сразу получали информацию о спортивных, социальных и культурных проектах», — подчеркнул руководитель исполкома Казани.