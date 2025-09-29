В Башкирии стартовали масштабные рейды по взысканию долгов за ЖКУ

Масштабные рейды по взысканию задолженностей за услуги ЖКХ проходят в Башкирии. Тот, кто до сих пор не заплатил по счетам добровольно, теперь заплатит принудительно, отметили в республиканской службе судебных приставов. Сотрудники ведомства посетят дома и квартиры должников по всей республике. В случае отказа от добровольной уплаты задолженности в отношении неплательщиков будут применены меры принудительного воздействия: арест банковских счетов, наложение ограничений на выезд за границу, изъятие имущества и другие.