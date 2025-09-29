В Севастополе закрыли рейд третий раз за день

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе», — говорится в сообщении.
В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Как сообщалось, в понедельник в первой половине дня рейд перекрывали уже дважды. После недолгих ограничений паромы и катера возобновляли работу.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.