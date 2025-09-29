Ричмонд
В Севастополе закрыли рейд третий раз за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу в третий раз за день. Об этом сообщил департамент транспорта города.

Источник: РИА "Новости"

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе», — говорится в сообщении.

В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Как сообщалось, в понедельник в первой половине дня рейд перекрывали уже дважды. После недолгих ограничений паромы и катера возобновляли работу.

Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.