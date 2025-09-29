Ричмонд
Международные поезда снова начнут останавливаться на белорусской станции у границы с Литвой

Поезда будут останавливаться на белорусской станции у границы с Литвой.

Источник: Комсомольская правда

Поезда будут останавливаться на белорусской станции у границы с Литвой. Подробности сообщает издание «Астравецкая праўда».

Речь идет про станцию Гудогай. Все дело в том, что с началом коронавируса посадка и высадка пассажиров на указанной станции была отменена. Кроме того, отменили и продажу билетов на поезда Калининград — Адлер, Калининград — Челябинск, Калининград — Санкт-Петербург, Калининград — Москва, а также в обратном направлении.

Однако на станции Гудогай с 25−26 октября 2025 года в зависимости от поездов будет возобновлена посадка и высадка пассажиров.

Кстати, оплата картой станет доступна во всех маршрутках в Беларуси с 1 ноября.

Тем временем в Логойском районе жители деревни бьют тревогу из-за медведя, который приходит за медом: «В холке — 750 миллиметров».

Кроме того, «БКМ Холдинг» раскрыл, где запустят первые пригородные электробусы.