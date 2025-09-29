Международные поезда снова начнут останавливаться на белорусской станции у границы с Литвой

Речь идет про станцию Гудогай. Все дело в том, что с началом коронавируса посадка и высадка пассажиров на указанной станции была отменена. Кроме того, отменили и продажу билетов на поезда Калининград — Адлер, Калининград — Челябинск, Калининград — Санкт-Петербург, Калининград — Москва, а также в обратном направлении.