Более 370 случаев заболевания мышиной лихорадкой зарегистрировали в Башкирии

В Башкирии за первые восемь месяцев 2025 года зарегистрировано 377 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Этот показатель на 24% ниже среднемноголетнего уровня.
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики, анализ причин заражения показывает, что большинство случаев связано с посещением лесных массивов (38,2%) и бытовыми условиями (37,9%). Еще 22,3% заразились в коллективных садах и огородах, 1,1% — в производственных условиях.
С наступлением осенне-зимнего периода грызуны начинают мигрировать в жилые и хозяйственные постройки в поисках пищи и тепла. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует обеспечить непроницаемость помещений: закрыть вентиляционные отверстия решетками с мелкими ячейками, заделать все мышиные ходы и щели.
Также специалисты советуют разложить отравленные приманки (с учетом инструкции) или расставить механические ловушки в местах, недоступных для детей и домашних животных. Важно содержать жилье, хозяйственные постройки и прилегающую территорию в чистоте, своевременно убирать мусор, ветки и листву.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.