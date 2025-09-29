Более 370 случаев заболевания мышиной лихорадкой зарегистрировали в Башкирии

С наступлением осенне-зимнего периода грызуны начинают мигрировать в жилые и хозяйственные постройки в поисках пищи и тепла. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует обеспечить непроницаемость помещений: закрыть вентиляционные отверстия решетками с мелкими ячейками, заделать все мышиные ходы и щели.