Снег, дожди и заморозки до −3°C накроют Казахстан 30 сентября

На большей части территории Казахстана сохраняются осадки.
Так, на востоке, юго-востоке страны пройдут сильные осадки (дождь, снег).
На юге, юго-востоке — гроза, на юго-востоке — град, шквал, на северо-западе — гололед, низовая метель.
Лишь на западе, севере страны погода без осадков.
Кроме того, по республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман.
На севере, востоке Карагандинской, на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, в центре Актюбинской областей, на западе, севере области Абай ожидаются заморозки −3°С.
На западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге Актюбинской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Туркестанской, Кызылординской областях, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере, западе Алматинской областей, на юге Карагандинской областей и области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.