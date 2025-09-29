Снег, дожди и заморозки до −3°C накроют Казахстан 30 сентября

О том, к какой погоде готовиться казахстанцам в последний день сентября рассказали синоптики РГП «Казгидромет». По данным специалистов, во вторник, 30 сентября 2025 года, в ряде областей страны ожидаются грозы, снег и утренние заморозки, сообщает Zakon.kz.