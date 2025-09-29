Ричмонд
Снег, дожди и заморозки до −3°C накроют Казахстан 30 сентября

О том, к какой погоде готовиться казахстанцам в последний день сентября рассказали синоптики РГП «Казгидромет». По данным специалистов, во вторник, 30 сентября 2025 года, в ряде областей страны ожидаются грозы, снег и утренние заморозки, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

На большей части территории Казахстана сохраняются осадки.

Так, на востоке, юго-востоке страны пройдут сильные осадки (дождь, снег).

На юге, юго-востоке — гроза, на юго-востоке — град, шквал, на северо-западе — гололед, низовая метель.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Лишь на западе, севере страны погода без осадков.

Кроме того, по республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман.

На севере, востоке Карагандинской, на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, в центре Актюбинской областей, на западе, севере области Абай ожидаются заморозки −3°С.

На западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге Актюбинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Кызылординской областях, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере, западе Алматинской областей, на юге Карагандинской областей и области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.