В Омске водителей попросили надеть «пьяные очки»

Добавим, что с начала 2025 года на дорогах региона зафиксировано 109 дорожно-транспортных происшествий, в которых участвовали водители в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварий 11 человек погибли, еще 169 получили травмы различной степени тяжести.