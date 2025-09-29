В Омске водителей попросили надеть «пьяные очки»

Сегодня в Омском районе сотрудники Госавтоинспекции провели специальный рейд. Водителям предложили надеть специальные очки, которые имитируют восприятие реальности человеком, который употребил спиртное. Водители смогли почувствовать последствия опьянения, буквально за несколько минут.
«Особое внимание уделялось наглядной демонстрации последствий опьянения. Участникам акции предлагали надеть специальные очки, имитирующие искаженное восприятие пространства, замедленную реакцию и потерю координации — все то, с чем сталкивается пьяный водитель за рулем. Кроме того, инспекторы приводили реальные примеры ДТП, унёсших жизни людей из-за халатности и алкоголя», — рассказали в ведомстве.
Добавим, что с начала 2025 года на дорогах региона зафиксировано 109 дорожно-транспортных происшествий, в которых участвовали водители в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварий 11 человек погибли, еще 169 получили травмы различной степени тяжести.
