Бывший студент техникума в Архангельске напал с ножом на преподавателей

В Архангельске молодой человек ворвался в местный техникум, из которого его недавно отчислили, и напал на преподавателей с ножом. Ранения получили как минимум две женщины, они госпитализированы. Нападавшего остановили, скрутили и передали полиции другие студенты. Сокурсники рассказали, что он мог «репетировать» свое нападение в «Майнкрафте»: парень был нелюдим, создал в игре похожий на учебное заведение мир и там «ликвидировал» учителей и учеников.