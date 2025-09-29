Ричмонд
Военнослужащий Сергей Филатов из Осинского района героически погиб в зоне СВО

Парень погиб 14 апреля 2025 года при выполнении боевого задания в Сумской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Военнослужащий Сергей Филатов из Осинского района героически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Борис Хошхоев. Боец родился 26 декабря 2001 года. После окончания девяти классов отправился служить Родине.

— После увольнения в запас 18 мая 2021 года Сергей женился на Алене Протасовой, с которой воспитал троих детей. 12 июля 2024 года поступил на службу в Министерство обороны РФ по контракту, — уточнил глава Осинского района.

Парень погиб 14 апреля 2025 года при выполнении боевого задания в Сумской области. Администрация Осинского муниципального района выразила глубокие соболезнования близким Сергея. Прощание с ним состоится 30 сентября.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что трое бойцов из Казачинско-Ленского района героически погибли в зоне СВО.