МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать единый федеральный ресурс для заказа лекарств с возможностью бесплатной доставки.
В понедельник депутаты Госдумы от фракции СРЗП провели круглый стол на тему «Законодательное регулирование инноваций в системе здравоохранения: баланс между инновационным развитием и безопасностью».
«Нужно не только наладить распределение лекарств по аптечной сети, но и создать единый федеральный ресурс, через который граждане могли бы заказывать лекарства с возможностью бесплатной доставки», — сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что опыт маркетплейсов показывает, что такой формат очень востребован покупателями, а для государства он был бы удобен с точки зрения контроля за участниками рынка.
При этом, как уточнил лидер партии, наценки на лекарства не должны быть более 5%, а в случае с жизненно важными препаратами — продаваться вообще без наценки.
«Другое наше предложение: необходимо поддержать граждан и принять предложение СРЗП, чтобы расходы на лекарства, которые превышают 10% доходов, оплачивало государство. Это косвенно поддержит и производителей», — добавил Миронов.
Депутат подчеркнул, что необходимо создавать условия для развития отечественного рынка медтехнологий и медицинских услуг и вместе с этим — обеспечить эффективный контроль и безопасность.
«С этим тесно связан другой важнейший вопрос — обеспечение граждан доступными и качественными лекарствами. Фармацевтическая промышленность РФ нуждается в стимулировании и господдержке, а система закупок и распределения лекарств — в качественном обновлении», — подытожил Миронов.