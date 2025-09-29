Год начнется с длинных выходных. Как белорусы будут отдыхать и работать в 2026-м?

Кроме того, нерабочие дни в 2026 году — 1 и 2 января, это Новый год. Выпадают на четверг и пятницу, поэтому следующий год начнется с четырехдневных выходных. Также нерабочие дни: 7 января — Рождество Христово (православное Рождество), 8 марта — День женщин. Праздник труда, 1 Мая, выпадает на пятницу, поэтому будет три выходных подряд. Далее нерабочим днем считается 9 Мая — День Победы. Трехдневные выходные ждут белорусов и в июле в связи Днем Независимости Республики Беларусь (День Республики) 3 июля, который выпадает на пятницу. Также нерабочий день — 7 ноября — День Октябрьской революции. В декабре будут следующие выходные три дня подряд в связи с Рождеством Христовым (католическим Рождеством). Оно празднуется 25 декабря, а это пятница.