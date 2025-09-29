В Новосибирске у пары орангутанов родился детеныш

НОВОСИБИРСК, 29 сен — РИА Новости. Детеныш родился у пары орангутанов Мишель и Бату в зоопарке Новосибирска, сообщили в зоосаде.
«Мишель 2 августа родила очаровательную девочку! Она уже в третий раз становится матерью, но в силу неопытности ей не удалось самостоятельно выкормить первых двух детенышей, поэтому их пришлось вскармливать искусственно», — говорится в сообщении в Telegram-канале зоопарка.
Специалисты отметили, что в этот раз у Мишель, которая сама когда-то была выкормлена сотрудниками зоопарка, неожиданно проснулся сильный материнский инстинкт. Она буквально не расстается с малышкой ни на секунду. Постоянно держит ее на руках, согревает своим теплом и с нежностью заботится о ней.
В первую неделю после рождения малышки сотрудники зоопарка круглосуточно дежурили у вольера, чтобы иметь возможность максимально быстро отреагировать на любую ситуацию. При этом для самки орангутана создали все необходимые условия для тишины и покоя.
«Даже отца малышки — Бату — Мишель подпускает к ней с большой осторожностью. Это абсолютно естественное поведение для орангутанов: самка полностью берет на себя ответственность за безопасность детеныша и тщательно контролирует, кто и как с ним взаимодействует», — сообщили в зоопарке.
Малышке скоро исполнится два месяца, и у нее пока нет имени. Посетители зоопарка смогут увидеть семью, когда малышка достаточно окрепнет и подрастет.