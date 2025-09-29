Ричмонд
МЧС: резервуар с мазутом загорелся на хранилище нефтепродуктов в Слуцке

Сотрудники МЧС потушили загоревшийся резервуар с мазутом на предприятии в Слуцке.

Источник: Комсомольская правда

МЧС сообщило, что резервуар с мазутом загорелся на хранилище нефтепродуктов в Слуцке. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели потушили пожар, возникший на территории предприятия по хранению, утилизации и реализации нефтепродуктов в Слуцке. Было установлено, что загорелся резервуар с мазутом объемом 25 кубических метров, который впоследствии разлился на площади 200 квадратных метров. В МЧС уточнили, что никто не пострадал.

«Рассматриваемая версия возникновения пожара — нарушение технологического регламента», — отметили в пресс-службе ведомства.

