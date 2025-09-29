Число экопроектов в Национальном реестре углеродных единиц достигло 70

Количество проектов, зарегистрированных в Национальном реестре углеродных единиц, достигло 70. Реестр, который работает по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», направлен на борьбу с изменением климата и стимулирование бизнеса на переход к экологичному производству, сообщили в компании «Арнест ЮниРусь».
Национальный реестр углеродных единиц функционирует в России с сентября 2022 года. В 2024-м в нем числилось 40 проектов. Реестр помогает компаниям сокращать общий объем парниковых газов. В него могут войти проекты по снижению или компенсации вредных выбросов, например инициативы по установке систем очистки воды или высадке деревьев вместо вырубленных. Бывают и более уникальные проекты, в частности, компания «Арнест ЮниРусь» из Москвы восстанавливает 1200 га болот, увеличивая естественную влажность ранее осушенных торфяников. Благодаря этой инициативе впервые за десять лет сократится выброс парниковых газов примерно на 170 419 тонн CO₂-эквивалента.
Большая часть вошедших в реестр проектов — из Республики Татарстан, Сахалинской, Нижегородской и Мурманской областей, Красноярского края и Москвы. У одного предприятия может быть несколько инициатив. Количество сокращенных выбросов исчисляется в углеродных единицах: 1 единица равна 1 тонне CO₂. Разместить свой проект в реестре может любая компания: для этого нужно зарегистрироваться и подать заявку на официальном сайте.
Еще одна инициатива, соответствующая целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», введение стандарта корпоративной отчетности по устойчивому развитию. Он включает форму нефинансовой отчетности и специальный индекс общественного капитала компаний, который поможет оценить их вклад в долгосрочное благосостояние и цели развития РФ. Использование индекса может дать право на господдержку.
Документ будет доступен в четырех вариантах с разным количеством показателей в зависимости от размера компании и уровня раскрытия информации (полный или базовый). Организации с базовой оценкой получат сокращенный список мер господдержки. Оценку можно пройти двумя способами: опубликовать полную нефинансовую отчетность или предоставить данные по ключевым показателям без отчетности. Инициировать оценку могут отдельные компании или группы. Внедрение национального реестра углеродных единиц и стандарта отчетности поможет компаниям укрепить репутацию и доверие со стороны государства и инвесторов.
Отметим, что компании могут сами выбирать стандарты, которым стремятся соответствовать. Например, «Арнест ЮниРусь» впервые объединила в своем нефинансовом отчете как национальные, так и глобальные стандарты: GRI (Global Reporting Initiative), SASB, ЦУР ООН, национальные цели РФ, Стандарт общественного капитала, Стандарт устойчивого развития Минэкономразвития и рекомендации Банка России.
«Арнест ЮниРусь» уже пять лет участвует в национальных проектах России. Компания поставляет на рынок парфюмерно-косметическую продукцию и товары бытовой химии. В этом году она опубликовала отчет об устойчивом развитии за 2024 год, отвечающий стандартам корпоративной отчетности. Компания отмечает прогресс по ESG-целям: 98% упаковки бытовой химии и 81% косметики пригодны к переработке, доля энергии из возобновляемых источников выросла до 53%, а выбросы на площадке в Омске снизились на 52%, превысив запланированные 20%.
Кроме того, от 10 до 50% сокращено использование пластика за счет введения упаковок большого формата в отдельных брендах, а общий объем образованных отходов уменьшился на 13,5%. В числе ключевых достижений компании в области устойчивого развития — трудоустройство 51 сотрудника с ограниченными возможностями здоровья за 2024 год и снижение показателя травматизма на 85%. «Арнест ЮниРусь» также вошла в топ-5 работодателей сектора товаров широкого потребления по версиям hh.ru, Changellenge, Future Today.
«Устойчивость и прозрачность — ключевые факторы успеха современной компании. Устойчивое развитие является важнейшей частью бизнес-модели нашей компании. В 2024 году мы обновили ESG-стратегию и продолжаем рассматривать включение в нее новых социальных и экологических вызовов для постоянной актуализации наших решений и контрмер. В то же время мы активно внедряем инновации: новые продукты, сервисы, цифровые решения для роста ESG-показателей. Подход “сохранить и приумножить” — наш рецепт устойчивого роста», — отметила генеральный директор «Арнест ЮниРусь» Елена Тябутова.
Завод «Казаньоргсинтез» также состоит в Национальном реестре углеродных единиц. Предприятие выпускает полимеры и другие химические продукты, которые потом используются в промышленности. Чтобы сократить выбросы парниковых газов, на производстве заменили старые печи на современные пиролизные, которые позволили снизить количество выбросов парниковых газов более чем на 30%. Помимо этого, до конца 2025 года «Казаньоргсинтез» планирует высадить около 5 млн деревьев — это кедры, сосны, ели, березы, безпуховые тополя, сирень и рябины.
Компания «Интеллектуальные коммунальные системы» из Подмосковья занимается цифровизацией и автоматизацией жилищно-коммунального хозяйства по запросу управляющих компаний. Предприятие заменяет старые угольные котельные автоматизированными газовыми. Они более экологичны: в работе используют чистое топливо (в нем нет серы и золы), выбросы при сжигании газа не содержат сажи, серы и тяжелых металлов. Таким образом, снизить выбросы парниковых газов можно на 60−70%, рассказали в компании.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.