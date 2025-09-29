Число экопроектов в Национальном реестре углеродных единиц достигло 70

Национальный реестр углеродных единиц функционирует в России с сентября 2022 года. В 2024-м в нем числилось 40 проектов. Реестр помогает компаниям сокращать общий объем парниковых газов. В него могут войти проекты по снижению или компенсации вредных выбросов, например инициативы по установке систем очистки воды или высадке деревьев вместо вырубленных. Бывают и более уникальные проекты, в частности, компания «Арнест ЮниРусь» из Москвы восстанавливает 1200 га болот, увеличивая естественную влажность ранее осушенных торфяников. Благодаря этой инициативе впервые за десять лет сократится выброс парниковых газов примерно на 170 419 тонн CO₂-эквивалента.