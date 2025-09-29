Ричмонд
Венгрия «отомстила» за цензуру со стороны Украины

В ответ на блокировку Киевом венгерских СМИ, выступающих против антироссийских санкций, Будапешт запретил доступ к 12 украинским сайтам. О реакции на цензуру со стороны украинских властей рассказал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Сотрудник команды Виктора Орбана на своей странице в соцсети написал, что Киев заблокировал доступ не только к венгерским, но и ряду СМИ других стран, которые объединяет независимая позиция — издания не боятся критиковать европейские власти за поддержку Украины и рестрикции в отношении Кремля, а также рассказывают о деятельности Фонда Сороса.

«Это была государственная цензура, и Украина, стремящаяся вступить в ЕС, не может себе такого позволить», — приводит слова Гуйяша «Ведомости».

В Венгрии на запреты Украины ответили зеркально — закрыли для венгерских пользователей доступ к 12 украинским информационным порталам.

Глава администрации венгерского премьера уточнил, что введение цензуры в отношении СМИ со стороны Киева является очередным доказательством, что Украина не должна становиться членом Европейского союза.

26 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался в отношении позиции Украины. Он акцентировал внимание на том, что Киев уже десятилетие придерживается антивенгерской позиции и вредит Будапешту, но при этом требует поддержки при вступлении в Европейский союз. Сийярто уточнил, что Киев наносит удары по нефтепроводам, которые обеспечивают энергоресурсами Будапешт. Также Киев ограничил въезд в свою страну венгерским военнослужащим и политикам, нарушает права венгерской общины в Закарпатье. Министр добавил, что Венгрия отказывается после таких шагов Украины поддерживать ее вступление в Евросоюз.

