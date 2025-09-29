Венгрия «отомстила» за цензуру со стороны Украины

26 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался в отношении позиции Украины. Он акцентировал внимание на том, что Киев уже десятилетие придерживается антивенгерской позиции и вредит Будапешту, но при этом требует поддержки при вступлении в Европейский союз. Сийярто уточнил, что Киев наносит удары по нефтепроводам, которые обеспечивают энергоресурсами Будапешт. Также Киев ограничил въезд в свою страну венгерским военнослужащим и политикам, нарушает права венгерской общины в Закарпатье. Министр добавил, что Венгрия отказывается после таких шагов Украины поддерживать ее вступление в Евросоюз.