В Беларуси редкий автомобиль продают за $230 тысяч, но с платным осмотром. Подробности пишет издание av.by.
Речь идет про автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG, который был выпущен в лимитированной версии Brabus 900 Rocket. Указанное авто дебютировало в 2017 году. Машина была основана на внедорожнике предыдущего поколения. Всего было выпущено десять экземпляров названной модели. Каждая из машин стоила 666 тысяч евро.
Сборка нового поколения автомобиля Mercedes-Benz G63 AMG началась в 2021 году. Так, каждый из авто версии Brabus 900 Rocket получил индивидуальную отделку интерьера. Она была выполнена из стеганой кожи Nappa в черных и оранжевых цветах. В Беларуси владелец продает один из таких авто. Цена составляет 230 000 долларов. Вместе с тем посмотреть машину можно только за определенную плату.
