В Беларуси редкий автомобиль продают за $230 тысяч, но с платным осмотром

Сборка нового поколения автомобиля Mercedes-Benz G63 AMG началась в 2021 году. Так, каждый из авто версии Brabus 900 Rocket получил индивидуальную отделку интерьера. Она была выполнена из стеганой кожи Nappa в черных и оранжевых цветах. В Беларуси владелец продает один из таких авто. Цена составляет 230 000 долларов. Вместе с тем посмотреть машину можно только за определенную плату.