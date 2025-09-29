На станции метро «Козья слобода» завершился косметический ремонт

В Казанском метрополитене на станции «Козья слобода» проведен косметический ремонт в кассовых залах вестибюлей № 1, № 2 и в пешеходных переходах.
В кассовых залах № 1 и № 2, в пешеходных переходах зашпаклеваны и покрашены стены и потолки. Аналогичная отделка произведена в раздевалках операторов, комнатах приема пищи, комнатах досмотра и коридоре, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
Ремонт коснулся и пункта полиции. Здесь так же были покрашены стены и потолок, а также выровнен пол и уложена плитка.