На станции метро «Козья слобода» завершился косметический ремонт

Специалисты МУП «Метроэлектротранс» покрасили стены и уложили плитку.

Источник: МУП "Метроэлектротранс"

В Казанском метрополитене на станции «Козья слобода» проведен косметический ремонт в кассовых залах вестибюлей № 1, № 2 и в пешеходных переходах.

В кассовых залах № 1 и № 2, в пешеходных переходах зашпаклеваны и покрашены стены и потолки. Аналогичная отделка произведена в раздевалках операторов, комнатах приема пищи, комнатах досмотра и коридоре, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Ремонт коснулся и пункта полиции. Здесь так же были покрашены стены и потолок, а также выровнен пол и уложена плитка.